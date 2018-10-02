Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega’nın formda olması nedeniyle forvet hattında tercih yapmakta zorlanan Ünal Karaman, art arda aldıkları 2 yenilgi sonrasında Kasımpaşa karşısına çift forvetle çıktı. Karaman, ilk yarıda ufak bir şok yaşasa da kritik kararının meyvelerini maç sonunda aldı. Trabzonspor, İstanbul ekibi karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen Burak (2) ve Rodallega’nın (2) golleri ile müthiş bir geri dönüşe imza atarak, sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Anthony arka planda

Karadeniz ekibi aldığı bu galibiyetle ilerleyen haftalarda da çift forvetle oynayabileceğinin sinyallerini verdi. Özellikle Medical Park Stadyumu’nda oynanacak maçlarda Burak ve Rodallega’yı aynı anda 11’de düşünen Ünal Karaman, dış sahada ise rakibine göre iki yıldızı arasında tercih yapabilir. Ünal Karaman, Kasımpaşa karşısında Burak’ı sol kanatta, Rodallega’yı ise ileri uçta oynatmıştı. Bu tercih İsrail’in Hapoel Beer Sheva takımından gelen Anthony Nwakaeme’nin formayı kaybetmesine neden oldu. Sol kanatta görev aldığı 4-0 kazanılan Galatasaray maçında 2 gol 1 asistle oynayan Anthony devamını getirememişti.

Sezonun en iyisi!

Kasımpaşa’ya karşı çift forvetle sahaya çıkan Trabzonspor sezon başından bu yana en üretken maçını oynadı. 90 dakika boyunca yüzde 57 topla oynama istatistiğine sahip olan Bordo-Mavililer, rakip kaleye de tam 19 şut gönderdi. 2 topu direkten dönen Fırtına, İstanbul ekibinin ağlarını ise 4 kez sarstı ve gol yollarında sorun yaşamadığını gösterdi.