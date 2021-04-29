Ünal Karaman: Futbol affetmez

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. 90 dakika boyunca takımının sergilediği performanstan ötürü memnun olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, basit bir hata yüzünden puan kaybı yaşadıklarını söyledi. Karaman'ın sözlerinden ön plana çıkanlar ise şöyle oldu: "Oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Maçı çok erken koparabilecek pozisyonlarımız vardı ama futbol, hata affetmeyen bir oyun. Oyuncularım yaşadığı birçok soruna rağmen kaliteli bir oyun sergileyip iyi maç çıkardılar."

'Hep böyle mücadele etsinler'

“Basit hata yüzünden puan kaybettik. Oyuncularım çok uzun bir yoldan geldiler. Böyle mücadele etsinler bizim için her türlü kabuldür. Trabzonspor, bu ligin çok önemli takımlarından bir tanesi. Çok iyi bir kadroya sahip ve çok da iyi bir teknik direktörleri var. Çok da iyi işler yapıyorlar."