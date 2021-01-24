Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede İzmir ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Göztepe'nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ünal Karaman maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncularımız iyi çalıştılar, doğru bir hazırlıkla buraya geldiler. Beşiktaş güçlü bir takım, biliyoruz ama biz hiçbir takıma karşı teslim olan yapıda olmayız."

"Beşiktaş güçlü bir takım ama hiçbir rakibe teslim olmayız. İkinci yarıya bize yakışmayan bir golle başladık. Oyuncu eli saklayarak topa koştu, saçma sapan kurallar! Bu kurala ısınamadım. Net pozisyonlarımız var. Bence Ersin'in Halil'e müdahalesi izlenebilirdi."









Transfer açıklaması

"UEFA kriterleri var. Sanırım kriter davasına diğer takımlar gibi transferde rahat hareket edemeyiz. Mali bütçeyi tam olarak bilemiyorum. Başkanın, bana söyledikleri var ama rakamları söylemek istemiyorum. Bütçe ölçüsünde gereken yapılır."

"Kulübün ihtiyacı olan bölgeler için çalışmalar ve gereken transferler yapılacaktır elbette. Umuyorum ki mevcut arkadaşlarımızın oyun kalitelerini üst seviyeye çekip yeni transfer gibi takıma katacağız. Bu ara oyuncu da alınırsa o da kabulümüz."

'Göztepe’nin hedefleri büyük olmalı'

"Bu hastalığın sona erip taraftarın futbolun içinde olması en büyük beklentimiz. Göztepe’nin hedefleri büyük olmalı. Anadolu’da farklı başarılar konuşulmalı. Bizim bu sene herhangi bir sıkıntı yaşamadan ligi tamamlayıp, doğru dokunuşlarla yakın gelecekte farklı bir Göztepe düşünüyoruz. Bu sadece transfer değil. Tesis sorunlarının aşılması, faklı eğitimlerle gençlerin hizmet vermeye başlayacağı, kendi yetiştirdiği çocuklarla hedefe koşan bir Göztepe benim hayalim. Umuyorum ve bekliyorum ki Allah bize bu günleri nasip eder”





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