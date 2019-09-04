Ünal Karaman: En iyisi için çalışacağız!

Teknik direktör Ünal Karaman, Süper Lig’e verilen milli arada takımın son durumunu değerlendirdi. Şu ana kadar öğrencilerinin sergilediği performanstan oldukça memnun olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “En iyisi için çalışağız” dedi ve ekledi: “Önümüzde yaklaşık olarak 10 günlük bir süreç var. Evet, milli takımlarına giden oyuncularımız var ama takıma yeni katılan arkadaşların da alışması için gayet yeterli bir süreç olarak görüyorum.”

‘İnanmaya devam etsinler’

“Lig başladığında yoğun fikstürümüz olacak. Ama her zaman söylüyorum. Taraftarımız bize sonuna kadar inansın. Oyuncularım her zaman ellerinden gelenin en fazlasını vermek için çaba sarf ediyorlar. Biz onlara inanırsak onlar da Trabzon şehrini başarıdan başarıya uçuracaktır.”