Trabzonspor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Maliyeti uygun, potansiyeli yüksek oyuncular üzerinde duran Fırtına’da 1. Lig’in öne çıkan isimleri de listeye girdi. Bir alt ligi yakından takip eden teknik direktör Ünal Karaman’ın son 3 sezonda önplana çıkan futbolcuların başında gelen Emircan Altıntaş’ın takıma kazandırılmasını çok istediği öğrenildi.

İstanbul ekibinde özellikle bu sezon patlama yapan, 6 gol 9 asistlik performansıyla Süper Lig takımlarını peşine takan 24 yaşındaki hücum oyuncusu için Ümraniyespor’la görüşmeler başladı. Trabzonlu bir ailenin çocuğu olan Emircan, Ümraniyespor’un Fırtına’yı kupada safdışı bıraktığı takımın vazgeçilmeziydi. Fenerbahçe ve Trabzon maçlarındaki performanslarıyla göze batmıştı.

Altyapısı Beşiktaş

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Emircan Altıntaş her iki kanatta da forma giyebiliyor. Ayrıca dikkat çeken savunma arkası koşularıyla hücumun merkezinde de görev yapabiliyor. Başarılı oyuncu için Ünal Karaman’ın yönetime, “Yapacağımız yatırımın karşılığını alırız” raporu verdiği ve Zeki Çelik ile Çağlar Söyüncü gibi oyuncuların 1. Lig’den direkt gittikleri Avrupa’daki performanslarını örnek gösterdiği bildirildi.