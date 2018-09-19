Trabzonspor, Alanyaspor yenilgisinin ardından ligin 6. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Fırtına’nın teknik patronu Ünal Karaman da idman öncesinde öğrencileriyle kısa bir toplantı yaptı.

Bir an önce yenilgiyi unutmaları gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Bir daha asla sahada böyle bir Trabzonspor görmek ve taraftara izletmek istemiyorum. Herkes takım için bir şeyler yapmalı. Alanya karşısında kazanmak için gayret göstermedik. Bundan sonraki haftalarda daha çok koşup, daha çok pozisyon üretmeliyiz. Kazanarak, gelişmemiz, yeni şeyler öğrenmemiz gerek” dedi.

‘Çevirebilmemiz lazım’

Sahada isteksiz ve mücadeleden kaçan futbolcu görmek istemediğini de söyleyen Karaman, “Alanya karşısında ne hücumda ne de savunmada takım görüntüsü veremedik. Üretken olamadık, rakibi zorlayamadık. Burası Trabzonspor. Erken dakikada 1-0 geriye düştük ancak Trabzonspor’un bu tarz maçları çevirebilmesi lazım” ifadelerini kullandı.