Ünal Karaman: Bu formanın hakkını veriyorlar

Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... A takımda forma giyen 4 genç isim de ligdeki Fenerbahçe ve Kayseri maçlarında iyi bir performans sergilemiş ve yapılan her açıklamada ‘gençleştirme operasyonu’nun devamının geleceği vurgulanmıştı.

Bu nedenle de gözler Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçındaki Sivas Belediye karşılaşmasına çevrilmişti. Teknik direktör Ünal Karaman da yoğun fikstür nedeniyle kupa sınavında ilk 11’de Semih Karadeniz, Murat Cem Akpınar, Batuhan Artarslan, Abdülkadir Parmak gibi isimlere şans verdi.

‘Şansı iyi değerlendirdiler’

Genç oyuncular, Sivas karşısında beklenen patlamayı yapamazken, Ünal Karaman öğrencilerine sahip çıktı. Karşılaşmanın sonucunun önemli olmadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, “Oyuncularımızı resmi bir maçta görmek önemli bir fırsattı. Onların şansı iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Hepsi son ana kadar mücadele etti ve Trabzonspor formasının hakkını verdi. Önemli olan bu azmi görmekti. Umarım hepsi daha çok çalışarak ileride Trabzonspor’a fayda sağlayacaklar” ifadelerini kullandı.