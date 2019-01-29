Ünal Karaman: Bu çocuklar alkışlanır

Sezonun ilk devresini zirve yarışının içinde tamamlayan Trabzonspor, ikinci yarıda ise çıktığı 2 maçta galibiyet alamadı. Bundaki en önemli etkenlerden biri de sakatlıklar... Onazi sezonu kapattı, Sosa dönemedi, Pereira’nın tarak kemiği kırıldı.

Üstüne üstlük Amiri ile Hosseni Asya Kupası’nda. Teknik direktör Ünal Karaman da yaşadıkları kadro sıkıntısına vurgu yaptı. Başarılı hoca, “Ne yazık ki yasaktan dolayı transfer yapamadık. Çok net görülüyor ki; kadro derinliğimiz yok. Son 12 günde 4 maçta mecburen hep aynı isimleri sahaya sürdük. Ancak asla mazaret üretmiyoruz. Çalışıyoruz ve gelişmek için uğraşıyoruz. Bu çocuklar ellerinden geleni yapıyorlar. Eksiklerimiz döndükçe daha da güçleneceğiz ve kazanmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.

‘Yarışta olacağız’

Karaman şöyle devam etti: 2 maçtır kazanamıyoruz ancak sahada ortaya koyulan mücadeleyi herkes görüyor. Bu takım eleştiriyi değil ancak alkışı hak ediyor. Sonuna kadar pes etmeyeceğiz. Bu yarışında içinde olmaya çalışacağız. Bizim tek beklentimiz, sahada karar verenlerin de emeğe saygı duyması ve gördüklerini doğru şekilde çalmaları.