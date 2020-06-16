Ünal Karaman: Bu bizim için bir başlangıç!

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman’dan Galatasaray'ı 2-0 devirdikleri maçın ardından iddialı sözler...

Karaman, “Galatasaray takımı talihsizlik yaşadı. Dua ediyorumki oyuncuların sakatlıkları futbol hayatlarını etkileyecek durumda olmaz. Zor bir süreçten geçtik. Lige verilen aranın uzunluğu ve streslerin yaşandığı süreçte çok disiplinli çalıştık. Bu süreci spor adamları olarak ilk defa tecrübe ettik. Olayın psikolojik yanları da var. Sakatlıkların sayısının daha da artması söz konusu olabilir. Oyuncularım bu süreçte çok iyi çalıştılar. Takım ruhu içerisinde bir arada olduk. Bugün o çalışmanın karşılığını aldık. Bu bizim için bir başlangıç. İnşallah beklentilere cevap verecek güzel oyunlarla ligi tamamlarız” diye konuştu.