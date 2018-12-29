Ünal Karaman: Bu ateş sönmesin

Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı... Ve tüm bu isimlerin yanı sıra A takımda süre bulan Arda Akbulut, Semih Karadeniz, Batuhan Artarslan ve Abdülkadir Parmak gibi genç isimlerin performansı uzun yıllar sonra Trabzonspor’da gözleri yeniden altyapıya çevirtti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve altyapı hocaları dün bir araya geldi. 3 Ocak’ta başlayacak olan Antalya kampına altyapı isimlerini de götürmeyi hedefleyen Bordo- Mavililer’de gençlerin son durumu masaya yatırıldı.

‘Gençlik aşısı devam etsin’

Genç futbolcular hakkında altyapı hocalarından bilgi alan Karaman, en az 7-8 altyapı oyuncusunun kamp kafilesine dahil etmek istediğini belirtti. Şu anda öze dönüş politikası kapsamında iyi bir hava yakaladıklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Rüzgarı arkamıza almışken, gençlik aşısını devam ettirelim. Trabzon’daki bu ateş sönmesin. Potansiyelli futbolcularımızı, yavaş yavaş A takıma monte etmeliyiz” dedi. 3 gün içerisinde yeniden bir araya gelecek olan Trabzonspor ekibi, kamp kadrosunu tamamen belirleyecek.