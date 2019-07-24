Ünal Karaman: Bizimle kal Yusuf!

Trabzonspor’da gündem değişmiyor, Yusuf Yazıcı’nın geleceği belirsizliğini koruyor... Fransız ekibi Lille başta olmak üzere birçok Avrupa takımının radarında olan 22 yaşındaki futbolcu daha önce gitmek istediğini yönetime bildirmişti. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları teklifleri düşük bulmuş ve Yusuf’a ‘Bir sene daha kal’ teklifinde bulunmuştu. Yıldız oyuncunun ısrarcı tavrı sonrasında ise Bordo-Mavili taraftarlar, sosyal medyada ‘Trabzonspor’dan gitme Yusuf Yazıcı’ etiketi açmış ve ‘Kazanılacak bir şampiyonluk var’, ‘Şampiyon olmadan gitmek yok’ sözleri ile genç oyuncuya mesaj göndermişti.

‘Şampiyonluk yaşamadan gitme’

Geçtiğimiz günlerde kamp için Avusturya’ya gelen Trabzonspor kafilesini, Bordo-Mavili taraftarlar havaalanında karşılamıştı. Trabzonsporlu futbolseverler burada da Yusuf için ‘Seni seviyoruz, şampiyonluk yaşamadan gitme’ tezahüratı yapmıştı. Son olarak ise devreye teknik direktör Ünal Karaman girdi. Başarılı çalıştırıcı, Yusuf’la idman öncesinde özel bir görüşme gerçekleştirdi.

‘Kardeşlerine rol modelsin’

Deneyimli oyuncuya en az bir sene daha takımda kalmasını istediğini belirten Karaman’ın, “Sen bu takımın yıldızısın. Aynı zamanda altyapıdaki kardeşlerinin de rol modelisin. Hem yönetim hem de taraftar bu sene gitmeni istemiyor. Çok güzel bir hava yakaladık. Seninle çok daha güçlüyüz. En azından bu sene de bizimle kalman ve Avrupa’da vitrine çıkman daha doğru olacaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Serkan Hacıoğlu