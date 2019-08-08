Ünal Karaman: Bize yakışanı yaparak turu geçmek istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile 2 - 2 berabere kaldı. Bordo-mavililer, 2-0 geriden gelerek son 10 dakika içinde bulduğu gollerle rövanş öncesi avantajı kaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ikinci yarısında daha az hata yaptıklarını ve kendi oyun tarzlarını oynadıkça skorun geldiğini söyleyerek, "İkinci yarı biraz daha az hata yapmakla beraber kendi oyun tarzımızda bir oyun oynayınca bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Umarım bu geri dönüşün getirdiği avantajı her geçen gün oyunumuzun da üzerine koyarak Trabzon’da taraftarımızın da önünde lehimize çeviririz” dedi.

"BU KADAR ZORLANACAĞIMIZI DÜŞÜNMEMİŞTİK"

Zor bir müsabaka oynadıklarını ve bunu beklemediklerini belirten Ünal Karaman, “Bizim için zor bir gündü. Daha önce de bunu ifade ettim, başlangıçlar her zaman zordur. Bizim takımımız için bu daha da zordu, çünkü arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sahada pas çalışması yapan arkadaşlarımız vardı. Tabii ki bunun zorluğunu biliyorduk ama geçen seneden kalan bizim bir oyun karakterimiz vardı. Takımımızın bu kadar zorlanacağını açık olmak gerekirse düşünmemiştik. Özellikle ilk yarıda bize yakışmayacak şekilde pas hataları yaptık. Bu pas hataları kalemize tehlike olarak döndü. İkinci yarı bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Yeni katılan arkadaşlarımızı kullanma şansımız oldu. Bu arkadaşlarımızın katıldıkları andan itibaren insani kaliteleri evet iyiydi ama bugün ikinci yarı oyuna farklı bir hava kattılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. İkinci yarı biraz daha az hata yapmakla beraber kendi oyun tarzımızda bir oyun oynayınca bizim için iyi bir geri dönüş oldu. Umarım bu geri dönüşün getirdiği avantajı her geçen gün oyunumuzun da üzerine koyarak Trabzon’da taraftarımızın da önünde lehimize çeviririz” diye konuştu.





İkinci yarı daha iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Ünal Karaman, “Her ne olursa olsun 2-0’dan 2-2 yapmak önemliydi. Trabzon’da taraftarımızın da desteğiyle evimizde bize yakışanı yaparak, turu geçmek istiyoruz” dedi.