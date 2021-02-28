Ünal Karaman: Birçok eksiğimizi 3 puan alarak kapattık

Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman önemli bir maçı kazandıklarını söyledi. Karaman, "Kazanmak güzel, oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok dirençli bir takıma karşı oynadık. Kasımpaşa iyi bir oyuncu grubuna ve iyi bir teknik adama sahip. Zorlanacağımızı biliyorduk ama bu kadar zorlanacağımızı hesap etmedik. Final pasları ve son vuruşlardaki eksikliğimiz bizi zorladı. Bunun üzerine biraz daha yoğun çalışacağız. Psikolojisi yüksek bir maçta. Alınan galibiyet bizi mutlu etti ve bu moralle Alanyaspor maçına hazırlanacağız. Birçok eksiğimizi 3 puan alarak görmüş olmak geleceğe daha güvenli bakmamıza vesile olacak. Pahalıya patlamadan kazandığımız bir karşılaşma oldu" diye konuştu.