Ünal Karaman: Bazılarının beyinlerine girsin diye söylüyorum...

Ünal Karaman'ın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

90. dakikada gelen gol bizi üzdü. Oraya kadar getirdiğimiz bir maçta bu golü yememeliydik. Galatasaray takımı çok kaliteli oyunculara sahip, hata yaparsanız cezalandırırlar. 2-0 yapabilseydik bu durumlara düşmezdik. Geriye yaslanmak bizim oyun karakterimiz değil. Bazı insanların beyinlerine bir kez daha girsin diye söylüyorum, 17-18 oyuncum var benim, en azından sportif durumumuza saygı duysunlar. Hayal aleminde yaşamaya devam etsinler. Evet, yorulan oyuncular oldu, onların emeklerine saygı duyuyorum. Ekuban bile kaç maç sonra döndü. Öyle fiziksel kuvvet antrenmanla kolay kolay kazanılmıyor. Daniel Sturridge bile 33 gün sonra bizimle antrenman yapabildi.

Bu haberi de okudular Süper Lig puan durumu | Süper Lig 13. hafta puan durumu ve fikstür