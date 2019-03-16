Ünal Karaman: 'Başka çaremiz yok'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, zorlu Erzurumspor deplasmanı öncesinde oyuncularına bir takım uyarılarda bulundu.

Son haftalarda küme düşme hattında yer alan takımlarla oynamaları hakkında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Akhisarspor mücadelesinin ne kadar zor geçtiğini gördük. Bundan sonra Avrupa hedefimiz için her maç bizim için çok kritik olacak. Erzurumspor maçı da oldukça zor geçecek. Kendi sahalarında çok iyi oynuyorlar. Düşme tehlikesi yaşayan takımlar her zaman sıkıntı çıkarır. Galibiyetten başka çaremiz yok” dedi.

‘Bu maçı alırsak...’

Avrupa kupalarına katılmak için Erzurumspor karşılaşmanın öneminden bahseden Karaman, sözlerine şöyle devam etti: “Erzurumspor büyük takımlara karşı önemli puanlar aldı. Bizim de Avrupa kupalarına katılma hedefimiz var. Bu yüzden bu karşılaşmada puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Elinizden gelenin daha fazlasını yapmak zorundasınız. Bu maçı kazanırsak ligin geri kalanında artık işimiz çok daha kolay olacak.”