Ünal Karaman: 'Başakşehir karşılaşması bizim kırılma maçımız'

Süper Lig’de sezonun ikinci yarısındaki ilk maçta lider Başakşehir’i sahasında ağırlayacak Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, bir yandan zorlu mücadelenin taktik çalışmalarını yaparken bir yandan da zihinsel anlamda oyuncularını hazırlamaya çalışıyor.

35 puanlı Başakşehir’in 6 puan gerisinde olan Bordo-Mavililer’de Karaman, futbolcularıyla yaptığı son toplantıda karşılaşmanın önemine vurgu yaptı.

Karaman’ın takımına, “Başakşehir, ilk yarının her anlamda en iyi takımlarının başında geliyor. Ancak biz de en az onlar kadar iyi durumdayız. 2018’i çok iyi bir şekilde kapattık ve güzel bir seri yakaladık. Bu karşılaşmadan alacağımız bir galibiyet, bizi çok farklı yerlere getirecek” dediği öğrenildi.

‘Psikolojik tarafı da var’

Sözlerine, “Alacağımız 3 puan, rakibimizle aradaki farkı indirmemizin yanı sıra işin psikolojik tarafında da bize büyük bir güç katacak” diyerek devam eden tecrübeli teknik adam, “Taraftarımızın desteğiyle ayağımıza gelen fırsatı kaçırmamalıyız. Eğer kaybedersek, hem zirveyle aramızdaki puan farkı açılır hem de aynı puanda olduğumuz diğer rakiplerimiz bizi sıralamada geçmeyi başarır. Sizlere olan inancım tam. Çıkın ve iyi bir futbolla bu ligin en iyi takımlarından biri olduğunuzu herkese gösterin” ifadelerini kullandığı bildirildi.