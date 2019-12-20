Ünal Karaman: Aynı ciddiyetle devam

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman’ın ligde son oynadıkları Yukatel Denizlispor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası´nda Altay karşılaşmasına rotasyonlu bir kadro ile çıktı.

Pereira, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi oyuncuları kulübeye çeken Karaman, bu oyuncuların yerine ilk 11’de Serkan, Fernandes, Abdurrahim, Doğan, Abdulkadir, Avdijaj ve Ekuban’a forma şansı tanıdı. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Majid Hosseini ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra Erce Kardeşler kadroda yer almadı.

‘İkinci yarı yaptık’

Erce’nin yerine kalede Uğurcan Çakır görev yaptı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Ünal Karaman, “Normal şartlarda baktığımızda amatördeki oyuncular dahi bir hedef peşinde koşuyor. Altay da belki Erzurum maçını düşünüyor. Ancak müsade ettiğiniz anda işlerini yapıyor. İkinci yarıda daha çok futbolun doğrularını yapmaya çalıştık. İkinci yarı bunu yapabildik. Altay’ı da tebrik ediyorum. Az zaman alan oyuncular için iyi oldu.”

‘Hep beraber göreceğiz’

“Herhangi bir kategori seçmeden hizmet edecekler. Profesyonel kulüplerde profesyonellerin vedası ve katılımları olabilir. Biz her maça aynı ciddiyetle çıkacağız. Konyaspor iyi takım ama onlar da çalkantılı bir süreç içerisindeler. Biz de iyi sonuç almak istiyoruz. Hep beraber göreceğiz” dedi.