Ünal Karaman: Aynı ciddiyetle çalışmalara devam edeceğiz

Süper Lig’de konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 3-1 yenen Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, "Bu maç da bizi mutlu etti. Doğrularımızı geliştirmek, eksiklerimizi gidermek için aynı ciddiyetle çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Karaman, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, kendileri için zorluk derecesi yüksek müsabakalar oynadıklarını, bu süreçte antrenmanda ve maçta bir duruş göstererek galibiyet alan oyuncularını kutladı.

Sıralamada rahat bir durumda olduklarını kaydeden Karaman, "Tabii ki bir şeylerin bittiği anlamına gelmesin. Mağlup olduğumuz müsabakalarda da aynı şeyi söyledik, çalışmaya devam edeceğiz. Bu maç da bizi mutlu etti. Doğrularımızı geliştirmek, eksiklerimizi gidermek için aynı ciddiyetle çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaman, gelecek hafta deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, bu müsabakada da en iyi sonucu almak için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.