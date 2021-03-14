Ünal Karaman: Aldığımız riskler pahalıya patladı

Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 gibi farklı bir skorla kaybeden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın açıklamaları:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizim açımızdan birçok hatanın, kaybın ve eksikliğin aynı maça sığdığı bir müsabaka oldu. Rakibimizle ilgili yapmış olduğumuz hazırlıkta bu oyuncu karakterlerinden oluşan bir takıma karşı şayet ilk golü yersek beraberinde bazı riskleri alıp sonuç üretmeye çalıştığınız anda ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişlerde ve rakip ceza sahası çevresinde kaybettiğiniz her top kalenize tehlike olarak dönebilir. Bugün biz bu anlamda rakibimizin işini kolaylaştırdık. Futbolu çirkinleştiren bir oyun karakteri içerisinde olmadığımız ve oyuncularım sadece futbol oynamaya çalıştığı için bazı riskler aldık ve bu riskler bize pahalıya patladı.

Bu bir takım bütünlüğü içerisinde hazırlıktır evet rakibimiz bugün hak ettiği bir galibiyet aldı biz ise kendimize dair acı bir tecrübe yaşadık. İnşallah bunu zaman içerisinde hem antrenmanlarda hem müsabakalarda daha farklı pozisyonlarda nasıl değiştirip, nasıl geliştirebiliriz bunun üzerine fikir cimnastiği yapacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüm."