Ünal Karaman: 90 dakika oynarsak herkesi yeneriz

Galatasaray ve Fenerbahçe zaferlerinin ardından Beşiktaş’ı elinden kaçıran Trabzonspor, 90 dakika sonunda alınan 1 puana sevinemedi. 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Bordo-Mavililer, Mustafa Pektemek’in uzatmalardaki golüyle yıkıldı.

Maçın ardından ise teknik direktör Ünal Karaman’ın soyunma odasında beklenenden farklı bir konuşma yaptığı öğrenildi. Oyuncularına kızmak yerine mücadeleden dolayı kutlayan Karaman, “60 dakika oynadığımız oyun mükemmel. İştahımız çok iyi. Ancak sonlarda ciddi düşüş yaşadık. Biliyorum, bunun pek çok sebebi var. Ancak biz 90 dakikaya bu oyunu yayarsak, bu ligde herkesi yeneriz” ifadelerini kullandı. Bu sezon öne geçtiği 9 maçın hiçbirini kaybetmeyen Trabzonspor, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

‘Önce kupa sonra lig’

Oyuncularından Beşiktaş maçını bir an önce unutmalarını da isteyen Karaman, “Önümüzde kupa ve sonrasında Rize karşılaşması var. Kupada üst tura çıkıp, ligin devre arasına da galibiyetle girmeliyiz. Bu ligin esas hikayesi ikinci yarıda yazılacak. Biz ise maç maç düşünüp, kazanarak devam edeceğiz. Size güveniyorum” dediği öğrenildi.