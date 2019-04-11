Ünal Karaman 12 yeni genç istedi

Bu sezon öze dönüş projesini müthiş uygulayan, hatta kadronun iskeletini altyapıdan çıkan oyuncular üzerine kuran Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman yeni sezonda da aynı stratejiyi uygulamaya kararlı. Ekonomik sıkıntıları fırsata çevirip, altyapıdaki gençleri vitrine çıkartan Karaman, şimdiden yaz kampının planlarını yapmaya başladı. Bir yandan takıma ligde son 7 senenin en iyi performanslarından birini yaşatan Karaman, diğer yandan da altyapıya ilgisini sürdürüyor. Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ile sürekli iletişim halinde olan başarılı hoca, son toplantıda sezon başı kampı için tam 12 yeni genç futbolcu istedi.

17 oyuncu çağırmıştı

U20, U19, U18 ve U17 takımlarından en az 12 genç futbolcuyu belirleyecek olan Hamit Cihan, isimler konusunda da önümüzdeki haftalarda tekrar Ünal hocayla görüşecek. Karaman, bu sezon başında kampa altyapıdan tam 17 oyuncu dahil etmişti. Son Antalya maçında gol atan 20 yaşındaki Murat Cem Akpınar, o gençlerden biri.

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