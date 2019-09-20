Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ligdeki Gençlerbirliği beraberliği sonrasında Getafe karşısında ilk 11’de değişikliğe gitti. Tecrübeli hoca, Başkent ekibi karşısında oynayan ancak sakatlanan İvanildo Fernandes’in yerine kritik mücadelede Gaston Campi’ye şans verdi. Savunmada Hüseyin Türkmen’i tercih etmeyen başarılı teknik adam, orta sahada ise Abdulkadir Parmak’ı kesti ve Doğan Erdoğan’ı 11’de görevlendirdi.

Stoper tandemi uymadı!

Karaman’ın bu değişiklikleri oyuna olumlu anlamda etki etmedi. Hosseini ile Campi yenilen golde uyumsuz görüntüsü ile dikkat çekerken, Bordo-Mavili formayla ilk kez bir mücadeleye 11’de başlayan Doğan Erdoğan da ortaya koyduğu oyunla vasatı aşamadı. Öte yandan 23 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez Avrupa arenasında bir sınava çıktı. Abdulkadir Parmak ise 60’ta Doğan’ın yerine oyuna dahil oldu. Hücuma hareket getiren Abdulkadir yine 11’e göz kırptı.