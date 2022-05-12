MENÜ

Ünal Aysal'dan flaş açıklama

Adı Galatasaray'la anılan Ünal Aysa, kurmaylarıyla görüşerek başkanlığa aday olmayacağını, Galatasaray'a hizmet için başkan olmaya gerek olmadığını söyledi. Aysal ayrıca, "4 yıl daha görevde kalsaydım borçlar azalırdı" dedi.

12 Mayıs 2022, Perşembe 07:10 Son Güncelleme:
- A +
Ünal Aysal'dan flaş açıklama

Galatasaray 'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın adı yeniden adaylık için geçiyor. Kurmaylarıyla sürekli toplantı halinde olan Aysal, "Galatasaray'a hizmet etmek için illa başkan olmaya gerek yok. Biz Galatasaray'a hizmete devam edeceğiz" dedi. Aziz Yıldırım gibi 20 sene görevde kalmak istemediğini söyleyen Aysal, "Ancak o dönem 4 yıl daha kalsaydım, borçlarımız azalırdı" ifadesini kullandı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...