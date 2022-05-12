Galatasaray 'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın adı yeniden adaylık için geçiyor. Kurmaylarıyla sürekli toplantı halinde olan Aysal, "Galatasaray'a hizmet etmek için illa başkan olmaya gerek yok. Biz Galatasaray'a hizmete devam edeceğiz" dedi. Aziz Yıldırım gibi 20 sene görevde kalmak istemediğini söyleyen Aysal, "Ancak o dönem 4 yıl daha kalsaydım, borçlarımız azalırdı" ifadesini kullandı.