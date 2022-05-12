Ünal Aysa'dan flaş açıklama
Adı Galatasaray'la anılan Ünal Aysa, kurmaylarıyla görüşerek başkanlığa aday olmayacağını, Galatasaray'a hizmet için başkan olmaya gerek olmadığını söyledi. Aysal ayrıca, "4 yıl daha görevde kalsaydım borçlar azalırdı" dedi.
Galatasaray 'ın eski başkanlarından Ünal Aysal'ın adı yeniden adaylık için geçiyor. Kurmaylarıyla sürekli toplantı halinde olan Aysal, "Galatasaray'a hizmet etmek için illa başkan olmaya gerek yok. Biz Galatasaray'a hizmete devam edeceğiz" dedi. Aziz Yıldırım gibi 20 sene görevde kalmak istemediğini söyleyen Aysal, "Ancak o dönem 4 yıl daha kalsaydım, borçlarımız azalırdı" ifadesini kullandı.