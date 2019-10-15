Ünal: Avcı’ya zaman tanınmalı

Ünal, “Beşiktaş efsanelerinden scout kuracağız, taramalarla Beşiktaş’ın geleceğini yaratmamız lazım” dedi. Abdullah Avcı’nın kulüpteki geleceğiyle ilgili de yorumda bulunan Ünal, “Abdullah Avcı, Başakşehir’de başarılı bir teknik adamlık yapmıştır, Başakşehir’i önemli bir noktaya taşımıştır. Bize gelmiştir, süre tanınmalıdır. Takımımızın iyiye gideceğini düşünüyorum. Süleyman Seba okulunun bir öğrencisi olarak, teknik adamla ilgili bu dönemde konuşmayı doğru bulmam” dedi.