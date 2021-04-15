UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. İlk yarıyı Paco Alcacer ve Gerard Moreno'nun golleriyle 2-0 önde kapatan La Liga temsilcisi karşısında, konuk ekip ikinci yarıda Mislav Orsic ile ol buldu ama tur için yetmedi.

Eski takımına rakip oldu

İlk maçı da deplasmanında 1-0 kazanan Villarreal böylece Arsenal ile eşleşti. Unai Emery böylece eski takımına rakip oldu.

11 maç 10 galibiyet 1 beraberlik

Bir önceki turda Tottenham'ı 2-0'ın rövanşında 3-0 yenip eleyen Dinamo Zagreb karşısında da kaybetmeyen Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 10 galibiyet - 1 beraberlikle yoluna devam ediyor

Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 21 seriyi geçip müthiş bir istatistik yakaladı

Emery'nin çalıştırdığı takımların son 12 yılda UEFA Avrupa Ligi başarıları

2009/10 - Çeyrek final

2011/12 - Yarı final

2013/14 - Şampiyon

2014/15 - Şampiyon

2015/16 - Şampiyon

2018/19 - Finalist

2020/21 - Yarı final*



