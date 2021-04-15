Unai Emery UEFA Avrupa Ligi'nde yenilgisiz yarı finalde
Villarreal, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Dinamo Zagreb'i evinde 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. Sevilla ile bu kupada büyük başarılara imza atan Unai Emery, Villarreal ile yenilgisiz son 4 takım arasına girmeyi başardı. Villarreal grup aşamasında Sivasspor ile aynı grupta yer alıp lider olarak üst tura çıkmıştı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Villarreal, Dinamo Zagreb'i 2-1 yendi ve yarı finale yükseldi. İlk yarıyı Paco Alcacer ve Gerard Moreno'nun golleriyle 2-0 önde kapatan La Liga temsilcisi karşısında, konuk ekip ikinci yarıda Mislav Orsic ile ol buldu ama tur için yetmedi.
Eski takımına rakip oldu
İlk maçı da deplasmanında 1-0 kazanan Villarreal böylece Arsenal ile eşleşti. Unai Emery böylece eski takımına rakip oldu.
11 maç 10 galibiyet 1 beraberlik
Bir önceki turda Tottenham'ı 2-0'ın rövanşında 3-0 yenip eleyen Dinamo Zagreb karşısında da kaybetmeyen Unai Emery'nin ekibi bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde hiç yenilmedi. Temsilcimiz Sivasspor 'un grubunda yer alan Villarreal, 10 galibiyet - 1 beraberlikle yoluna devam ediyor
Unai Emery, Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi'ni 3 kez üst üste kazanmıştı. Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde iki maçlı oynanan eleme turlarında üst üste 21 seriyi geçip müthiş bir istatistik yakaladı
Emery'nin çalıştırdığı takımların son 12 yılda UEFA Avrupa Ligi başarıları
2009/10 - Çeyrek final
2011/12 - Yarı final
2013/14 - Şampiyon
2014/15 - Şampiyon
2015/16 - Şampiyon
2018/19 - Finalist
2020/21 - Yarı final*