Unai Emery: Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında Villarreal, Karabağ'ı 3-1 mağlup etti. 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, müsabakanın ikinci yarısında takımının istediği oyunu sahaya yansıttığını söyledi. İlk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmayla ilgili değerlendirmeden bulunan Emery, "Çok ilgi çekici bir maç oldu. İlk yarıda Karabağ iyi oynadı ve kendi futbolunu göstermeyi başardı. Çok gol pozisyonuna imkan vermedik ama istediğimizden daha kötü başladık. İkinci yarıda ileride iyi baskı yaptık. Yediğimiz golden sonra oyuncularım kendine geldi ve istediğim takımı sahada gördüm." ifadelerini kullandı. Bugünkü maçın kendileri için çok önemli olduğuna değinen İspanyol teknik adam, "Bugün kazanmak bizim için çok önemliydi. Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Unai Emery, grupta Demir Grup Sivasspor ve Karabağ ile oynadıkları iki maçtan sonra rakipleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "İki takım da bizi zor duruma soktu. Süper Lig , Avrupa’nın iyi liglerinden biri. Sivasspor geçen sene iyi bir sezon geçirdi. Bugün Maccabi Tel-Aviv’e yenildiler ama kalan maçlarını kazanabilir ve gruptaki durumunu değiştirebilirler." şeklinde görüş belirtti.