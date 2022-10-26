Unai Emery, Aston Villa'nın yeni hocası oldu
Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa'da yeni hoca belli oldu. İngiliz ekibi, Villarreal'in başarılı teknik patronu Unai Emery'le anlaştı. Emery için İspanyol ekibine ödenecek serbest kalma bedeli ve tecrübeli çalıştırıcının kazanacağı rakam da açıklandı.
İngiltere Premier Ligi'nde Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, İspanya'da Villarreal'le çok iyi bir performans gösteren Unai Emery'yi yeni hocası yaptı. Emery için 6 milyon Euro tazminat bedeli ödendi. Emery'nin, 5 yıllık sözleşme karşılığında senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı bildirildi.
Villarreal'e, Barça'nın eski hocası
1 Kasım'dan itibaren takımın başına geçecek olan İspanyol hoca, Ada'da2018-19 sezonunda Arsenal'de Premier Lig deneyimini yaşarken, Villarreal döneminde ise 2021'de Avrupa Ligi'ni kazanırken, geçen sezon da Sarı-Lacivertliler'e Devler Ligi'nde yarı final oynatmıştı. Villarreal'in, Emery'nin yerine Barcelona'nın eski hocalarından Quique Setien'i getireceği öğrenildi.