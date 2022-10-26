İngiltere Premier Ligi'nde Steven Gerrard ile yollarını ayıran Aston Villa, İspanya'da Villarreal'le çok iyi bir performans gösteren Unai Emery'yi yeni hocası yaptı. Emery için 6 milyon Euro tazminat bedeli ödendi. Emery'nin, 5 yıllık sözleşme karşılığında senelik 7.5 milyon Euro kazanacağı bildirildi.

Villarreal'e, Barça'nın eski hocası

1 Kasım'dan itibaren takımın başına geçecek olan İspanyol hoca, Ada'da2018-19 sezonunda Arsenal'de Premier Lig deneyimini yaşarken, Villarreal döneminde ise 2021'de Avrupa Ligi'ni kazanırken, geçen sezon da Sarı-Lacivertliler'e Devler Ligi'nde yarı final oynatmıştı. Villarreal'in, Emery'nin yerine Barcelona'nın eski hocalarından Quique Setien'i getireceği öğrenildi.