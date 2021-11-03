Newcastle United’da Steve Bruce ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. İngiliz ekibinin adayları arasında yer alan Unai Emery, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Newcastle'ın ilgisine rağmen Villarreal'de kalacağını açıkladı.

Şu anda La Liga ekibi Villarreal'i çalıştıran Unai Emery, paylaşımında kendisine yönelik ilgiden dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Villarreal benim evim. Dürüst olmak gerekirse, harika bir kulübün gösterdiği ilgi için minnettarım, ancak burada daha memnunum. Bağlılığım ve saygım nedeniyle bu projenin bir parçası olmaya devam etme kararımı Fernando Roig(Villarreal Başkanı)'e ilettim. Taraftarlara bana her zaman gösterdikleri destek için teşekkür etmek istiyorum. Pazar günü çok önemli bir maçımız var ve umarım birlikte zafere ulaşırız." ifadelerinde bulundu.

Unai Emery'nin paylaşımı şu şekilde:



