Umutcan Tütüncü bir kez daha dünya şampiyonu oldu

Umutcan Tütüncü; harika performanslarının yanı sıra jüri oyları, oyun puan değerleri ve Twitch üzerinden tüm Türkiye’den topladığı oylarla rakiplerini geride bıraktı.

Dünyanın dört bir yanından 18 finalistin yer aldığı yarışmada gözler son iki senenin dünya şampiyonu Umutcan Tütüncü’nün üzerindeydi. Brezilya medyasının yoğun ilgisiyle karşılaşan Umutcan Tütüncü ile Just Dance ekibi de yarışma öncesinde çekim ve röportajlar yaptı.

Brezilya’da düzenlenen Just Dance 2019 Dünya Şampiyonası Büyük Finali’nde dünyanın en iyi 18 yarışmacısı Dünya Şampiyonu unvanı için yarıştı. Büyük Final, Ubisoft Twitch ve Facebook kanallarından yayınlandı.

Yarışmanın bu seneki kuralları gereği yarışmacıların mutlaka Twitch üzerinden yorum alarak oy toplamaları gerekiyordu. Aksi halde Twitch üzerinden alınan oylarda kaybeden yarışmacı otomatik olarak elenmiş sayılıyordu.

DHA