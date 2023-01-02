TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ara transfer döneminin hızlı ekibi Fethiyespor, son olarak İnegölspor forması giyen Umut Sönmez'i kadrosuna dahil etti. Orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Kariyerine Almanya'da Augsburg takımında başlayan Umut, Memmingen forması giydikten sonra Türkiye'ye geldi. Türkiye'de Orduspor, Gaziantep FK, Kayserispor, Adana Demirspor, Manisa FK, Tuzlaspor, Pendikspor, Anagold 24Erzincanspor, Sakaryaspor ve İnegölspor'da oynadı.

Umut, bu sezonun ilk yarısında İnegölspor ile 11 maça çıkıp toplam 761 dakika sahada kaldı. Fethiyespor, daha önce stoper Sezer Özmen ve orta saha oyuncusu Azad Filiz'i renklerine bağlamıştı. (DHA)