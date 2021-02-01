Asıl adının Mehmet Umut Nayir olduğu bilinen futbolcunun yaşamı 28 Haziran 1993 yılında başlamıştır. Küçüklükten beri futbola olan ilgisi asla bitmemiştir. İlkokul ve ortaokul yıllarında oldukça başarışı bir öğrenim profili vardır. Özellikle okuduğu okulların futbol takımlarında da forma giymiştir. Umut Nayir lise yıllarında tam olarak futbol hayatında kendini göstermeye başladı. Üniversite yılları başladığı anda hem Ankara hukuk fakültesinde öğrenim görüyor hem de futbol yaşamına devam ediyordur. Futbola olan sevgisi ve saygısı nedeni ile birçok takım tarafından takdir görmüş bir bireydir. Özellikle yıldızının parlaması Kasımpaşa maçında gösterdiği performanstır.

Umut Nayir nereli?

Mehmet Umut Nayir babasının mesleği nedeni ile oldukça fazla şehir değiştirmiştir. Dünyaya geldiği il 25 Haziran 1993 yılında kayseri ilidir. Kayseri ilinin Kocasinan ilçesinde dünyaya gelen Mehmet Umut Nayir şuan 27 yaşındadır. Ve futbolculuk mesleğini sürdürmektedir.

Umut Nayir kaç yaşında?

Mehmet Umut Nayir birçok kesim tarafından hukuk fakültesi mezunu ve iyi bir futbolcu olarak tanınmaktadır. Genç yaşında bu kadar çok iş başarması insanların aklına yaşının kaç olduğu sorusunu getirmiştir. Mehmet Umut Nayir yeni 27 yaşına girmiştir. 25 Haziran 2021 yılında 28 yaşına girerek futbol hayatında 13. Yılını dolduracaktır. Mehmet Umut Nayir yengeç burcu ve kilosu 79 olarak bilinmektedir. Boyu son yapılan ölçümlere göre 1.91 olarak belirlenmiştir. Lisans mezunu olan Mehmet Umut Nayir bekâr ve orta uç mevkide görev yapan başarılı bir futbolcudur.

Umut Nayir hangi takımlarda oynadı?

Mehmet Umut Nayir’in büyük takımlarla tanışma anı 16 yaşında başlamıştır. İlk olarak İstanbul’da bulunan ve amatör takım olarak bilinen Albayrak sporda oynamıştır. Kendini takımında sevdiren ve futbol eğitimini alan Mehmet Umut Nayir üniversite kazanması ile Ankara’ya gelmiştir.

Ankara ilinde birçok küçük takımda oynama fırsatı bulmuştur. Devamında Ankara ilinde MKE Ankara gücü olarak bilinen yerel spor kulübünde profesyonelliğe adım atmıştır. Yaklaşık içerisinde kendini gösterme fırsatı bulan Mehmet Umut Nayir Ankaragücü ile profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Yaklaşık olarak tamamen aktif oynadığı 36 maç içerisinde 27 gol atarak güzel bir istatistik yakalamıştır. Bu durum Mehmet Umut Nayir’in daha büyük takımlar tarafından keşfedilmesini sağlamıştır. Yine Ankara ilinde bulunan Osmanlı spor ile anlaşma yapan Mehmet Umut Nayir yaklaşık olarak iki yol da bu takımda oynamıştır.

Devamında Yeni Malatyaspor ile sözleşme kararı almıştır. Son olarak Beşiktaş takımı Mehmet Umut Nayir ile çalışma kararı almıştır. Lig içerisinde kendini göstermesi ve üstün futbol kapasitesi ile bursa spora transfer olmuştur. Fakat bu transfer kiralıktır. Sonrasında Avrupa liglerinden olan Hadjuk Split takımı ile kiralık olarak sözleşme imzalamıştır.

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Şuan kiralık olarak oynadığı takımda yıllık olarak kazancı 100 bin Euro olarak belirlenmiştir. 2018 yılında Beşiktaş’a transfer olan Mehmet Umut Nayir yaklaşık 250 bin Euro’dur. Ayrıca çıktığı maç başı da oynadığı takım tarafından ücret almaktadır.

Mehmet Umut Nayir hocalarının ve teknik traktörlerinin fikirlerine göre son dere parlak bir futbolcu. Bu nedenle daha büyük takımlarda kendisini göstermesi muhtemeldir. Ayrıca Mehmet Umut Nayir hakkında maç yorumcuları ve analiz uzmanları da olumlu düşünmektedir.

Şuan Beşiktaş spor kulübünde kalıcı olarak sözleşmesi bulunmaktadır. Oynadığı Avrupa takımlarında ve kiralık olarak gittiği takımlarda sezon içerisinde kendini göstermesi son derece önemlidir. Uzmanlara göre sıkı çalışma ile verilen aranın üzerinden gelebilir ise daha başarılı olacaktır.