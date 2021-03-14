Umut Nayir: Favori Kartal

Beşiktaş'ın sezon başında Hırvatistan ekibi Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, dün beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu. Yeni takımında 15 maçta 3 golü bulunan Nayir, "Buraya kiralık olarak geldim ama kulübün opsiyonu var. Şimdi işler istediğim gibi gidiyor. Serie A da istediğim liglerden biri" dedi.

Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını izlediğini belirten Umut, "Takip etmeye çalışıyorum maçları. Şampiyonluk yolunda ligin favorisi Beşiktaş. Beşiktaş'ı izlemekten çok keyif alıyorum. Onların performansını görmek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.