Umut Nayir: “Bir anlık dalgınlıkta top bize değmeden gol yedik”

Yeşil-beyazlı takımda Diafra Sakho’nun sakatlanmasının ardından son haftalarda forma şansı bulan Umut Nayir, oynadığı futbolla formayı kolay kolay teslim etmeyeceğini gösterdi. Akhisar Belediyespor maçında oyuna sonradan girdikten sonra iki gol atan ve takımın 3 puanı almasından büyük rol oynayan genç golcü, Evkur Yeni Malatyaspor maçında da müthiş bir gol vuruşuna imza attı. Röveşata ile sezonun en iyi gollerinden birine imza atan Nayir, ikinci yarı gol sayısını yükseltmeyi hedefliyor.

“İkinci yarı daha çok puan toplamak istiyoruz”

Dün oynanan müsabakayı değerlendiren Nayir, “Lig ikincisine karşı oynadık. Oyunun bütün bölümünde hakimdik. Bir anlık dalgınlıkta top bize değmeden gol yedik. Üzerinde düşünmemiz gereken bir konu. İzleyenleri oyun olarak mutlu ettik. Hedeflediğimiz puanda değiliz. İkinci yarıda geçmişten ders toplayıp, daha çok puan toplamak istiyoruz” dedi.

“İkinci yarıda elimden geleni yapacağım”

Takım halinde üretkenlikte sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Nayir, “Forvet oyuncuları golle değerlendiriliyor. Takıma katkı sağlamak adına elimden geleni takıma vermeyi çalışıyorum. Kendimi gol açısından değerlendirmiyorum. Taraftarlarımızın yorumu saygıyla karşılıyorum. İkinci yarıda elimden geleni yapacağım. Gollerde devam edecek” diye konuştu.

“Üzerime düşen çalışmak”

İkinci yarıda daha çok gol atmayı istediğini vurgulayan Nayir, “Benim transfer sürecim uzun gelişti. Takıma çok geç katıldım. Kamp dönemi geçirmedim. Ama tanıdığım çok arkadaşım takımda vardı. Kamp dönemleri çok faydalı. Attığım gol sayısını arttıracağım. Üzerime düşen çalışmak” şeklinde konuştu.

Ahmet Faruk Çabuk / BURSA (İHA)