Beşiktaş , geçtiğimiz sezon Hajdut Split takımına kiralık olarak giden tecrübeli futbolcu Umut Nayir ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Umut Nayir, yayınladığı mesajla Siyah-Beyazlılara veda etti.

Umut Nayir'in yayınladığı mesaj şöyle;

Büyük Beşiktaş Camiası;

Bugün itibariyle kendi adıma yeni bir serüvene başlıyorum. Türkiye'nin en büyük camialarından birinin parçası olmak benim için hep özel bir duygu olarak kalacak. Bana Beşiktaş gibi büyük bir kulübün parçası olma fırsatım veren, destekleyen ve üzerimde emeği olan herkese teşekkür ederim.

Bir özel teşekkür de büyük Beşiktaş taraftarına, takımda olduğum dönemde ya da kiralık olarak farklı bir takımın formasını giydiğim dönemlerde de her zaman desteğini hissettiğim büyük taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin desteğini ve sevgisini asla unutmayacağım. Hoşçakalın.

Sevgilerimle.

M. Umut Nayir