Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan, Avrupa'dan da Lille ve Villareal takımlarının radarında yer alan Umut Meraş, transfer sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.

Bursasporlu oyuncu, "Beşiktaş'ın sana karşı bir transfer isteği var, son durum nedir?" şeklinde sorumuza "Henüz netleşen bir şey yok, ben de bekliyorum" karşılığını verdi.

"Avrupa'dan ilgi var"

24 yaşındaki sol bek, Avrupa'dan herhangi bir ilgi olup olmadığına ilişkin soruya da "Evet var ama hangi kulüp olduğunu söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, Umut Meraş'ın yeni kulübünün kısa sürede belli olacağı belirtildi. (Skorer)