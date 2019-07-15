Umut Meraş'tan Beşiktaş açıklaması!

Transfer döneminde adı sık sık Beşiktaş ile anılan Bursaspor'un genç yıldızı Umut Meraş, Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki sol bek, Beşiktaş'la ilgili soruya "Henüz netleşen bir şey yok. Ben de bekliyorum" dedi.

15 Temmuz 2019, Pazartesi 15:52 Son Güncelleme:
- A +
Umut Meraş'tan Beşiktaş açıklaması!

Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan, Avrupa'dan da Lille ve Villareal takımlarının radarında yer alan Umut Meraş, transfer sürecine ilişkin açıklamalar yaptı.  

Bursasporlu oyuncu, "Beşiktaş'ın sana karşı bir transfer isteği var, son durum nedir?" şeklinde sorumuza "Henüz netleşen bir şey yok, ben de bekliyorum" karşılığını verdi.

"Avrupa'dan ilgi var"

24 yaşındaki sol bek, Avrupa'dan herhangi bir ilgi olup olmadığına ilişkin soruya da "Evet var ama hangi kulüp olduğunu söylemem doğru olmaz" ifadelerini kullandı. 

Edinilen bilgilere göre, Umut Meraş'ın yeni kulübünün kısa sürede belli olacağı belirtildi. (Skorer)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...