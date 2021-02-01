Türkiye Milli Futbol Takımı, ülkemizi uluslararası maç ve turnuvalarda temsil etme görevini üstlenmektedir. Dolayısıyla milli futbolcular hakkında bazı temel soruların cevabı merak edilmektedir. Yaşamı ve spor kariyeri hakkında sıklıkla araştırma yapılan milli sporculardan birisi de Umut Meraş’tır.

Umut Meraş nereli?

Tam adı Cengiz Umut Meraş olan milli sporcu, İstanbul Eminönü doğumludur. Aslen nereli olduğu bilinmeyen futbolcu, bu sebeple İstanbullu olarak kabul edilmektedir.

Umut Meraş kaç yaşında?

Umut Meraş, 20 Aralık 1995 senesinde doğmuştur. 24 yaşındaki futbolcu profesyonel kariyerine 2014 senesinde başlamıştır. Milli takım forması da giyen yetenekli sporcu 1,78 metre boyundadır. Sol bek olarak sorumluluk alan Umut Meraş, bir bekten beklenen temel özellikleri karşılamaktadır. Buna göre bek mevkiinde oynayan oyuncuların; hızlı, dayanıklı, takım çalışmasına uygun, öngörülü, top sürme kabiliyeti ve top çalma yetenekleriyle ön plana çıkması beklenmektedir.

Umut Meraş hangi takımlarda oynadı?

Umut Meraş’ın altyapı kariyeri 2012 ve 2013 yılında oynadığı Sarıyer ve Yeşilköy ile başlamıştır. 2014 yılına geldiğinde Yeşilköy’den Boluspor’a transfer olan oyuncu bu takımda yaklaşık 4 sene kadar oynamıştır. Bundan sonra Bursaspor ’a transfer edilmiştir. Umut Meraş’ın son takımıysa 2019-2020 sezonunda transfer olduğu Le Havre kulübüdür. Mavi ve lacivert formayla sahaya çıkan Le Havre, Fransa’da kurulan eski futbol takımlarından biridir.

2021’de hangi takımda oynuyor?

Umut Meraş’ın gençlik takımları sırasıyla; Sehremini, Sarıyer ve Yeşilköy Altyapı şeklindedir. Umut Meraş’ın sözleşme yaptığı son takım ise Fransa 2. Ligi üyesi olan Le Havre şeklindedir. Teknik direktörlüğü Paul Le Guen tarafından üstlenilen takımın kadrosu toplamda 26 kişiden oluşmaktadır. Takıma yapılan son transfer ise Khalid Boutaib olmuştur.

Umut Meraş maaşı ne kadar?

Umut Meraş’ın maaşının ne kadar olduğu tam olarak blinmemektedir. Ancak genç futbolcu Boluspor, Bursaspor ve Le Havre transferleriyle kulübüne 1,83 milyon Euro değerinde bonservis kazancı sağlamıştır.

Uğur Meraş hangi mevkide oynuyor?

Umut Meraş, yaptığı son sözleşmeye bağlı olarak Fransa’nın 2. Lig üyesi Le Havre’de forma giymektedir. Ancak kendisi milli takım maçlarında da yer alan milli bir sporcudur. Yetenekli sporcu her iki takımda da sol bek mevkiinde oynamaktadır.

Sol bek, takımda defans olarak rol üstlenen oyunculardan biridir. Buna göre bek pozisyonunda oynayan oyuncu geniş pozisyonları tutar. Geleneksel olarak da duran toplar haricinde ileriye çıkmaz, her zaman geride durur. Ancak modern futbolda sol ve sağ bek oyuncularının daha hücumlu bir oyun sergilediği görülmektedir. Bu bağlamda sol bek oyuncusunun sorumluluklarından başlıcaları aşağıdaki gibidir.

- Hücum eden oyuncuya fiziksel güç uygulamak ve onları daha az etkili olabilecekleri bir alana yönlendirmek.

- Taç atışı yapmak.

- Rakip sporcuların savunma hattını aşmaması için diğer defanslarla birlikte koordineli olarak hareket etmek.

- Kanat aşağısına pas alternatifi sağlamak.

- Atak yaparak karşı takımdaki bek ve kanat oyuncularını kapanmaya zorlamak.

- Oyuncu zekasına sahip olarak, oyun akışı sırasında doğru hamleler yapmak ve savunma hattını korumak.

Umut Meraş’ın menajeri kimdir?

Futbolcu menajerleri sporcuyu her alanda temsil eden profesyonel kişilerdir. Buna göre; transfer görüşmesi ayarlar, kulüple iletişime geçerek sözleşme ve anlaşmayı oyuncu yerine yaparlar. Bu işlerden de belirli bir oranda pay alarak kazanç elde ederler. Tüm bunlar göz önüne alındığında menajerin futbolcunun kariyeri açısından önemi oldukça büyüktür. Umut Meraş’ın bu konudaki yardımcısı ise futbolcu menajeri Güde Fazıl Özdemir’dir. Buna göre genç futbolcunun kariyer bakımından tüm işleri menajeri tarafından yürütülmektedir.