Sezon başında Bursaspor'dan Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'a transfer olan Umut Meraş, sergilediği performansla alkış toplamaya devam ediyor. Formayı kapan genç oyuncu, Milli Takımın'da değişilmez isimleri arasına girdi.

Hasan Ali'nin yokluğunda Şenol Güneş'in vazgeçilmezleri arasına giren Umut, hocasını mahcup etmedi.

Umut Meraş kimdir, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Umut Meraş, 2011 yılında Sarıyer ve 2012 yılında Yeşilköy takımlarında forma giymiştir. 2013 yılında Boluspor alt yapısına dahil olmuştur. 2014 yılında Boluspor as kadrosunda, forma giymeye başlayan Umut Meraş, 2018 yılında ise Bursaspor’un radarını girmiş ve 265 bin euro bedelle transfer olmuştur.

Sol bek ve sol açık mevkilerinde forma giyen 1,78 boyundaki Cengiz Umut Meraş, sol ayağına hakimdir.