Umut Meraş: Hedefim İngiltere Premier Lig

Kariyerine Boluspor'da başlayan ve ardından Bursaspor'da gösterdiği performans ile A Milli Takım'a seçilen ve dört büyüklerin transfer gündemine giren Umut Meraş, tercihini Fransa'dan yana kullanmıştı. Le Havre ile anlaşan ve son iki karşılaşmada oynadığı futbolla takımın en dikkat çeken ismi olan Umut Meraş Moldova maçı sonrası sorularımızı cevapladı...

Umut Meraş: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

Andorra maçında rakip çok kapandı. Çok pozisyonumuz vardı, kötü oynadığımızı düşünmüyorum. Bir türlü gol olmadı. Gol gelmeyince ve kendi sahanda olunca heyecan artıyor. Stres yaptığımızı düşünmüyorum. Sadece şanssızlığımızı kıramadık. Moldova karşısında biraz daha rahattık. Onlar daha açık oynadılar. Rahat bir galibiyet aldık. Tüm takım arkadaşlarımı ve abilerimi kutluyorum. İnşallah bu mücadelemizi sürdürüp Türkiye'yi hakettiği yere taşıyacağız.

"İzlanda kaybedince bu galibiyet daha anlamlı oldu"

Maça çıkmadan kazandığımızda nereye gideceğimizi biliyorduk. İzlanda'nın puan kaybedeceğini düşünüyorduk. Galibiyetimiz daha anlamlı oldu. Şuan lideriz ve liderliğmizi sürdürüp gruptan lider çıkmak istiyoruz.

"Kendimi geliştirmek için Fransa'ya gittim"

Ülkemizi yurt dışında temsil etmek çok büyük gurur. Türkiye'den önemli kulüplerden teklifler olmasına rağmen kendimi geliştirmek için böyle bir tercih yaptım. İyi olduğunu da düşünüyorum. 1.5 aydır oradayım çok farklı ve güzel bir arkadaşlık ortamı var. Alıştım sayılır. İlk maçımızı da 3-0 kazandık. Ben mücadeleci bir insanım. Her zaman böyleyim. Yine bir mücadeleye çıktım. İnşallah herşey benim için iyi olacak.

"Premier Lig'de oynamak istiyorum"

İngiltere'de oynamak istiyorum. Çünkü Fransa'ya çok yakın. Deniz yolu ile 3.5-4 saat. Tekne bakmaya başladım zaten (Gülüyor) şaka bir yana, kendimi geliştirip İngiltere Premier Lig'de oynamak istiyorum. İnşallah ülkemizi ve bayrağımızı oralarda da temsil ederim. Cenk abi gibi, Çağlar Söyüncü gibi... Le Havre benim için bir başlangıç.

Takımına kısa sürede uyum sağlayan Umut Meraş, Fransa 2. Ligi'nde Le Havre ile 2 maçta forma giydi ve 180 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki sol bek son oynanan Paris FC mücadelesinde maçın adamı seçildi.

Fanatik ÖZEL - Yakup Çınar