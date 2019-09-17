Geçtiğimiz sezonun başında Boluspor'dan Bursaspor'a transfer olan Umut Meraş, sergilediği performansla Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer gündemini uzun süre meşgul etmişti. 26 yaşındaki oyuncu tercihini Fransa 2. Lig ekiplerinden Le Havre'dan yana kullanırken, yeni takımında formayı hemen kaptı.

Geçen sezon Bursa maçıyla 27 maça çıkan ve istikrarlı bir görüntü ortaya çıkan Umut, takımının Caen'i deplasmanda 3-0 mağlup ettiği ve Paris FC ile 0-0 berabere kaldığı maçlarda 90 dakika sahada kaldı.

Paris maçında gösterdiği performansla alkış toplayan Umut Meraş, haftanın takımında da kendisine yer buldu. Ertuğrul Ersoy'un da formasını giydiği Le Havre, 7 maçta topladığı 15 puanla lider Loriet'in ardından 2. sırada yer alıyor.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de göz dolduran Umut, Andorra maçında 61 dakika, Moldova maçında 90 dakika görev almıştı.

Haftanın takımında şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Nardi

Defans: Gibaud, Paro, Umut MeraŞ

Orta saha: Henry, Michel, M'Changama, Mauricio

Forvet: Dugimont, Hamel, Bonnet