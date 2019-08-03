Umut Meraş Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli

Sol bek mevkisine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişme yaşandı. Siyah beayazlılar Bursaspor'da forma giyen Umut Meraş için yeşil beyazlılarla anlaşma sağladı.

03 Ağustos 2019, Cumartesi 09:07 Son Güncelleme:
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Umut Meraş Beşiktaş'ta! İşte bonservis bedeli

Avusturya kampında gözle görünen eksiklik sonrası Beşiktaş yönetimi daha önce gündemine aldığı Umut Meraş transferinde yeniden harekete geçti.

Siyah-beyazlılar, Bursaspor ile yaptığı görüşmelerde her konuda anlaşma sağladı.

23 yaşındaki futbolcu için yeşil-beyazlı kulübe 12 milyon TL ödeyecek olan Beşiktaş, bu paranın 6 milyon TL'lik kısmını peşin, geri kalanını ise taksitler halinde verecek.

Milli sol bek geçen sezon Bursaspor formasıyla çıktığı 30 maçta gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti.

Kaynak: Sabah

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