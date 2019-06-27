Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Bursaspor’un sol beki Umut Meraş ile eski başkan Ali Ay döneminde anlaşırken, Olağanüstü Genel Kurul sebebiyle tüm oyuncu transferleri ve görüşmeleri rafa kaldırılmıştı.

Yeşil-Beyazlılar’da seçime tek aday olarak giren Mesut Mestan’ın başkanlığa gelmesiyle birlikte 23 yaşındaki futbolcu Beşiktaş’a gitme isteğini yönetime tekrardan iletti. Bu gelişmelerin ardından iki kulüp arasındaki temaslar hız kazandı.

Bursa’ya geldiği gibi...

Fikret Orman ve kurmayları, önümüzdeki günlerde Umut Meraş için yeniden masaya oturacak. Kara Kartal’ın teklifinin ise 10-12 milyon TL civarında olacağı öğrenildi. Ancak Beşiktaş’ın ödeme planı biraz farklı olacak.

Siyah-Beyazlılar, Umut Meraş’ın Boluspor’dan Bursa’ya 2 milyon TL karşılığında 10 taksitle transfer olduğu dönemdeki gibi bir yöntem uygulayacak. Kara Kartal bonserviste istediği rakama ulaşırsa bu parayı Bursa’ya 10-12 taksit ile ödemeyi planlıyor.

MİNİ YORUM - TUNÇ KAYACI

Formayı alırsa geri vermez

Umut Meraş ismi gibi her gittiği takımda umut veren bir isim oldu.

Boluspor altyapısında yetişti ve A takımına kadar yükseldi. Boluspor’da sol savunmacı olarak yıldızı parladı ve bu performans onu Bursaspor’a götürdü. Yanılmıyorsam 10 taksitle transfer etti Yeşil-Beyazlılar. Şimdi Beşiktaş’ta ne yapar merak konusu.

Bana göre 24 yaşında ve her sene üstüne koyan gelişen bir yetenek. Modern sol bek için aranan özelliklere sahip. Sıkıştığında ön sol da oynayabiliyor. Beşiktaş’ın bu bölgesinin yenilenmeye ve gençleşmeye ihtiyacı var.

Dorukhan gibi o da iyi sezonunda formayı alır ve bir daha vermez diye düşünüyorum.