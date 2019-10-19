Umut Meraş 2 asist yaptı, maçın adamı seçildi

Milli futbolcumuz Umut Meraş, Ligue 2'nin 11. haftasında oynanan Le Havre-Loriet maçına damga vurdu. Karşılaşmayı 2 asistle tamamlayan başarılı sol bek, maçın oyuncusu olmayı başardı.

19 Ekim 2019, Cumartesi 23:14
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Umut Meraş 2 asist yaptı, maçın adamı seçildi

Sezon başında Bursaspor'dan Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'a transfer olan Umut Meraş, sergilediği performansla alkış toplamaya devam ediyor.

Formayı kapan genç oyuncu, Ligue 2'nin 11. haftasında oynanan Le Havre-Lorint maçındaki performansıyla alkış topladı.

2-2 sona eren mücadelede takımının attığı gollerdeki asistlere imza atan Umut, alınan 1 puanda başrol oynarken, maçın oyuncusu olmayı başardı.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde de göz dolduran Umut, Arnavutluk ve Fransa maçlarında 90 dakika görev almıştı.

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