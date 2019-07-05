Uzun süredir uğraşılan Tyler Boyd transferinin 500 bin avroluk peşinatın ödenememesi sebebiyle gerçekleşmemesi, Azubuike Okechukwu için de sadece 250 bin dolarlık teklif yapılarak Başakşehir’e kaptırılması yönetimin hanesine eksi olarak yazıldı.

Son olarak yönetim kurulu üyesi Umut Güner de Galatasaray ile özdeşleşen Orhan Ak’ın teknik heyete katılması sebebiyle istifasını sundu.

Bu zamana kadar yıldız isimlerin transferinde büyük rol oynayan Umut Güner’in istifasının domino etkisi yapmasından korkuluyor.

Yönetimin güçlü ismi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da göreve bırakabileceği konuşuluyor.



