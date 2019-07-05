Umut Güner'den sonra bir istifa daha gündemde!

Beşiktaş'ta transfer komitesi başkanı Umut Güner'in istifasının ardından, yönetimin önemli isimlerinden birisi olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun da istifa edeceği konuşuluyor.

05 Temmuz 2019, Cuma 07:13 Son Güncelleme:
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Umut Güner'den sonra bir istifa daha gündemde!

Uzun süredir uğraşılan Tyler Boyd transferinin 500 bin avroluk peşinatın ödenememesi sebebiyle gerçekleşmemesi, Azubuike Okechukwu için de sadece 250 bin dolarlık teklif yapılarak Başakşehir’e kaptırılması yönetimin hanesine eksi olarak yazıldı.

Son olarak yönetim kurulu üyesi Umut Güner de Galatasaray ile özdeşleşen Orhan Ak’ın teknik heyete katılması sebebiyle istifasını sundu.

Bu zamana kadar yıldız isimlerin transferinde büyük rol oynayan Umut Güner’in istifasının domino etkisi yapmasından korkuluyor.

Yönetimin güçlü ismi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun da göreve bırakabileceği konuşuluyor.


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