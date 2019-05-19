Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta mücadelesinde önceki akşam Trabzonspor’a 2-1’lik skorla kaybeden Siyah-Beyazlılar, bitime 1 hafta kala Şampiyonlar Ligi umutlarını yitirmişti. Kulübün gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olmasının netleşmesinin ardından yönetim, kadroda yapılanma için çalışmalara başladı. Sezon başında İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic ve ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’dan opsiyonsuz olarak kiralanan Shinji Kagawa’nın durumuyla ilgili olarak resmi açıklama geldi.

'Torino’yla konuştuk’

Siyah-Beyazlılar’da son yıllarda transferden sorumlu yönetici olarak görev yapan ve son seçimde de Başkan Fikret Orman’ın ekibinde yer alan yönetim kurulu üyesi Umut Güner; Ljajic ve Kagawa’nın durumunu FANATİK’e yorumladı. İlk olarak 6.5 milyon Euro’luk (44 milyon TL) satın alma opsiyonu bulunan yıldız futbolcu Adem Ljajic hakkında konuşan Güner, “Adem’den çok memnunuz. Yeni sezonda Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum. Sözleşmesindeki opsiyon konusunda bir sıkıntımız yok. Sezon başında Ljajic’i kiralarken Torino’yla opsiyonun ödeme koşullarını da konuşmuştuk. Opsiyon bedelini 30 taksit halinde 2,5 yıl içinde ödeyeceğiz” sözlerini sarf etti.

Japon yıldız beklemede...

Beşiktaş taraftarının kulüpteki geleceğinin netleşmesini merakla beklediği Shinji Kagawa için de konuşan Umut Güner, sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Japon yıldız için, “Yeni sezon hazırlıklarına yeni teknik direktörümüzle başlayacağız. Shinji Kagawa’nın durumuna yeni hocamız karar verecek” ifadelerini kullandı.

Gökmen Özcan