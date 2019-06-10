Umut Güner: Vida sözleşmesini uzatmak istiyor

İngiltere başta olmak üzere İtalya ve Almanya’dan da kulüplerin radarında bulunan tecrübeli isim için Beşiktaş Yönetimi’nden açıklama geldi. Duhuliye.com’a konuşan yönetici Umut Güner, “Vida, çok düzgün karakterli ve başarılı bir oyuncumuz. Kendisine birçok kulüpten teklif geliyor ancak o Türkiye’de çok mutlu. Hatta mevcut sözleşmesini de 2-3 yıl daha uzatmak istiyor. Ancak önümüzdeki günlerde hem kulübün hem de kendisinin menfaatine bir teklif gelirse oturur değerlendiririz” dedi.