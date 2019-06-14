Spor Toto Süper Lig'de son 3 sezonunu İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçiren Umut Bulut, Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep ile prensipte anlaşmaya vardı. 36 yaşındaki Umut Bulut’un Kırmızı-Siyahlı ekiple 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi.

Rumen teknik adam Sumudica'nın 2017-2018 sezonunda Kayserispor’da çalıştığı eski öğrencisini ısrarla istediği kaydedildi.

Transfer açıklaması yapan Umut Bulut, "İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantep'ten teklif geldi. Prensipte anlaştık. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık" dedi.