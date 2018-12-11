Umut Bulut: 'Çok önemli bir mücadele örneği gösterdik'

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kayserispor deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kayserispor Kaptanı Umut Bulut, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugünden sonra puan ve puanlara ihtiyacımız var. Kasımpaşa bu sene ligin flaş ekiplerinden bir tanesi, içeride ve dışarıda müthiş top oynuyorlar. Fakat biz bugün inanılmaz bir mücadele örneği gösterdik. Allah da nasip etti ve şansın yardımıyla kaçan penaltılardan sonra attığımız goller bizi rahatlattı. Maçın genel anlamında konuşmak gerekirse ortada Kayserispor adına müthiş bir mücadele vardı. Çok acil ihtiyacımız olan güzel bir galibiyet oldu. Uzun zamandır galip gelemiyorduk. Çok şükür uzun zaman sonra galip geldik. Akhisarspor maçı öncesi de bize moral oldu. Artık bu maçı unutup Akhisarspor maçına konsantre olmamız lazım" ifadelerini kullandı.