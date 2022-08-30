Transferi yılan hikayesine dönen, bir Trabzonspor 'a bir de Galatasaray 'a gideceği konuşulan Umut Bozok'un yeni takımı belli oldu... Geçen sezon kiralık geldiği Kasımpaşa'da attığı 20 golle Süper Lig 'de krallık tacını takarak dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki forvet, Bordo-Mavililer'le anlaşmaya vardı. Fırtına, Umut'un bonservisini elinde bulunduran Fransız temsilcisi Lorient'ten de 'tamam' yanıtını aldı.

Sağlık kontrollerinden geçecek

Uzun süren pazarlıklar sonucunda taraflar el sıkışırken, Karadeniz ekibi başarılı golcüyü kente davet etti. Umut Bozok'un hem son detayları görüşmek hem de sağlık kontrollerinden geçmek için yarın 16.15'te Trabzon'a geleceği öğrenildi.

Cornelius'un yerine Dovbyk

Fırtına'da Andreas Cornelius'un da ayrılması çok kuvvetle muhtemel görünürken, Trabzonspor Danimarkalı santrforun yerine de oyuncu bakmaya başladı. Bu konuda da listenin başında Bordo-Mavililer'in geçtiğimiz sezonlarda da takip ettiği Artem Dovbyk olduğu belirtildi. 2020'de Ukrayna ekibi Dnipro'ya 450 bin Euro bedelle giden 25 yaşındaki oyuncu, 48 karşılaşmada 24 kez fileleri sarsıp, 7 de asist yapma başarısı gösterdi.



