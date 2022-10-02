Trabzonspor formasıyla çıktığı 5 maçta 2 golü bulunan Umut Bozok, Kayserispor deplasmanında zaferi getiren isim oldu. 73. dakikada Abdullah Avcı’nın oyuna aldığı başarılı forvet, 83. dakikada Kayseri savunmasının yaptığı hatayı affetmedi. Maxi Gomez’in asistinde net bir vuruşla topu ağlara gönderen Umut, geçtiğimiz sezon neden gol kralı olduğunu herkese gösterdi. Gol sonrası kulübeye gidip sevincini yaşayan Milli futbolcu, tribünden atılan suyun yüzüne isabet etmesi nedeniyle yerde kaldı. Maçın ardından konuşan Umut Bozok, “Malesef üzücü bir olay oldu. Taraftarlar sinirlenebilir ama böyle şey olmaz! Çok zoruma gitti. Milli oyuncuyuz. Ceza olacak mı bilmiyorum?” dedi. Yıldız santrfor şöyle devam etti: “Forvet için önemli olan gol atmak. Çok mutluyum. Hedefim daha çok gol atıp, asist yapmak”

‘Asisti umarım ben yaparım’

“Maxi Gomez çok kaliteli bir oyuncu. İdmanlarda zaman zaman çift forvetli sisteme çalışıyoruz. Onunla oynamak güzel. Haftaya belki ben atamam, ona asist yaparım. İnşallah bu asisti ona yaparım. Elbette en önemlisi takımın kazanması. Bu şekilde devam etmek istiyoruz”